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        Haberler Gündem Isparta'da yılkı atları dronla görüntülendi - Güncel haberler

        Isparta'da yılkı atları dronla görüntülendi

        Isparta'nın Aksu ilçesinde sürü halinde dolaşan yılkı atları görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 19:08 Güncelleme: 20.11.2024 - 19:08
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        Yılkı atları dronla görüntülendi
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        Aksu ilçesinin Yılanlı ve Sofular köylerinin kırsal kesimlerindeki mera ve ağaçlık alanlarda yaşayan yılkı atları grup halinde yaşamlarını sürdürüyor.

        Bölge halkı tarafından uzun yıllardır varlıkları bilinen atlar, son dönemde kış aylarının da yaklaşmasıyla yiyecek aramak için köy yerleşim yerlerine ve kara yoluna yakın yerlere inmeye başladı.

        Bölgede gruplar halinde dolaşan, sayıları 300 civarı olan yılkı atlarının koşturması dronla görüntülendi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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