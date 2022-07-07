Motosikletin çarptığı yaşlı çift öldü

AA

Isparta'da motosikletin çarptığı yaşlı çift yaşamını yitirdi, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Ahmet Bektaş Özgelen idaresindeki 37 ABF 447 plakalı motosiklet, Çünür Mahallesi İstanbul yolunda yaya geçidinden geçmeye çalışan Mehmet ve Kıymet Saraç çiftine çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZA YERİNDE ÖLDÜLER

Sağlık ekipleri Saraç çiftinin hayatını kaybettiğini tespit etti. AA'nın haberine göre; kazada yaralanan sürücü Özgelen ise ambulansla Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaşlı çiftin cenazesi incelemenin ardından Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.