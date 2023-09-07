Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 142 şüpheliden 18'i tutuklandı
Isparta'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 142 şüpheliden 18'i tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ağustos'ta yapılan operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.
142 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda 18 zanlı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, operasyonlarda görev alan ve zulalanmış narkotik maddelerin bulunmasını sağlayan narkotik madde arama köpeği "Milon"'un, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde ağustos ayının en başarılı köpeği seçildiği bildirildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.