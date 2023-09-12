Isparta'da tefecilik operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Isparta'da tefecilik operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Giriş: 12.09.2023 - 23:52 Güncelleme: 12.09.2023 - 23:52
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce kentte 20 kişiyi mağdur ettiği gerekçesiyle N.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Düzenlenen operasyonla N.Ö gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.