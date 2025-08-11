Habertürk
        Isparta'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

        Isparta'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2025 - 18:03 Güncelleme: 11.08.2025 - 18:03
        Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, Sanayi Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

        Operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramada, 366 sikke, 115 tarihi obje, 3 arama dedektörü ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

