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        Haberler Gündem 3. Sayfa Isparta'da silahlı kavga: 16 yaralı

        Isparta'da iki grup arasında silahlı kavga: 16 yaralı

        Isparta'da iki grup arasında çıkan kavgada, 5 kişi tüfekle, 11 kişi ise darp edilerek yaralandı. Mahallede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 18:40 Güncelleme: 22.10.2023 - 18:44
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        Isparta'da silahlı kavga: 16 yaralı
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        Isparta'da çıkan silahlı kavgada 16 kişi yaralandı.

        Zafer Mahallesi'nde iki grup arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, 5 kişi tüfekle 11 kişi ise darp edilerek yaralandı.

        İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince, yaralılardan 5'i Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesine, 11'i ise Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Mahallede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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