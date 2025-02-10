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        Haberler Gündem Isparta'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Isparta'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 tutuklama

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 20:53 Güncelleme: 10.02.2025 - 20:53
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        Silah kaçakçılığı operasyonu: 4 tutuklama
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki araçta silah bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

        Durdurulan araçlarda yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 220 şarjör, 250 namlu ve 250 fişek geçirildi.

        Operasyonda N.G, R.B, A.B. ve F.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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