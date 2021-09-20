Isparta'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kazım Kayıkçı'nın kullandığı 42 FU 122 plakalı otomobil, Zenginler Kavşağı'nda şarampole devrildi.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otomobilde bulunan Ahmet Ocak ve Raşit Altay ise sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Sürücünün cenazesi ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.