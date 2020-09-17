Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan A.Ü'nün evinde tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. A.Ü'nün evine düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait bin 800 yıllık kitabe bulundu.

Şüpheli A.Ü hakkında adli işlem başlatıldığı, ele geçirilen kitabenin Isparta Müze Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.