Isparta'da otomobille tarım aracı çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobille tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
M.Y. (63) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Yalvaç-Senirkent yolu Gökçeali köyü yol ayrımında, N.A'nın (79) kullandığı plakasız "pat pat" diye bilinen tarım aracıyla çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan N.A. 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yalvaç Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Aynı hastaneye götürülen otomobil sürücüsü M.Y. ve yanındaki S.G. ile P.Y'nin ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.