Isparta'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Isparta Senirkent'te kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu sürücü öldü, 1 kişi yaralandı
Giriş: 07.02.2024 - 01:59 Güncelleme: 07.02.2024 - 01:59
Isparta’nın Senirkent ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
AA'nın haberine göre; G.Ö'nün kullandığı otomobil, Senirkent - Yalvaç karayolunda devrildi. Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti, otomobilde yolcu olarak bulunan B.A.B yaralandı.
G.Ö’nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.