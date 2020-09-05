Isparta'da orman yangını

Isparta merkeze bağlı Darıderesi köyündeki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfiaye ekipleri yönlendirildi. Yangına 1 helikopterin yanı sıra 10 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesiyle 60'a yakın personel, müdahaleye başladı.

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