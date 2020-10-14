Isparta'da öldürülen genç kadın, son yolculuğuna uğurlandı - DENİZLİ

AA

Ailesince teslim alınan kadının cenazesi, ilçeye bağlı Demirciler Mahallesi'ne getirildi.Helallik alınmasının ardından Esgicioğlu için, evinin yakınındaki arsada, cenaze namazı kılındı. Cenaze, Demirciler Mezarlığı'na defnedildi.Cenaze törenine, ailesi ve mahalle sakinleri katıldı.

Baba Mehmet Esgicioğlu büyük üzüntü içinde taziyeleri kabul ederken, gelinlik örtülen tabutun başında gözyaşı döken anne Ümmühan Esgicioğlu'nu yakınları güçlükle teskin etti.

Bir çağrı merkezinde çalışan Gamze Esgicioğlu (23) için yapılan ihbar üzerine Isparta Anadolu Mahallesi'ndeki evine polis ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirilmişti.Genç kadın evde bıçakla öldürülmüş halde bulunmuştu. Olayla ilgili Esgicioğlu'nun karşı dairesinde oturan 4 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden H.B. tutuklanmıştı.