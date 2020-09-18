Mimar Sinan Caddesi'nde trafik denetimleri yapan ekipler, kaldırımdan ilerleyen ve plakası kapatılan bir elektrikli bisikleti durdu.

Ceza yazılmasına itiraz eden sürücü S.E, maskesini çıkararak sigara içmeye başladı. Bunun üzerine ekipler, sürücüye plakayı kapatmak, kask takmamak ve maske takmamaktan toplam bin 537 lira ceza kesti.