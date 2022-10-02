Kocasının tabancayla ateş ettiği kadın hayatını kaybetti

Büyükgökçeli köyünde çobanlık yapan Sezer I. (38) ormanlık alandaki ağılda, eşi Yadigar I. (40) ile henüz bilinmeyen sebeple tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Sezer I, eşine tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler şüpheli Sezer I’yı Isparta-Eğirdir kara yolu Okuyanlar Çiftliği mevkisinde yakaladı.