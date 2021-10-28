Günlerdir kayıptı, cansız bedeni bulundu

AA

Eğirdir'de iki köpeğiyle 5 gün önce yürüyüşe çıkan Mehmet Dereli'den (53) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Dereli'nin bulunması için çalışma başlattı. AA'nın haberine göre; ekipler, Çamoluk mevkisinde, sarp arazide bir ceset buldu. Yapılan incelemede cesedin Dereli'ye ait olduğu belirlendi.

Dereli'nin cenazesi, incelemelerin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi morguna götürüldü.