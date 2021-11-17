Kayıp yaşlı adam dere yatağında ölü bulundu

İlçeye bağlı Sücüllü köyünde yaşayan Halil Toptaş'tan (62) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine jandarma ekipleri Toptaş'ın bulunması için çalışma başlattı. AA'nın haberine göre; Toptaş, Akyer mevkisindeki dere yatağında ölü bulundu.

Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.