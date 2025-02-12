Isparta'da kayıp çocuk aranıyor

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Kemal Aksüzek (16) için AFAD, JAK, UMKE'den oluşan 144 kişilik ekip, arama çalışmalarına devam ediyor.

Fotoğraf: AA

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AA'nın haberine göre, arama çalışmalarında Antalya'dan getirilen kadavra köpeği ile arama kurtarma ve iz takip köpekleri de kullanılıyor.

Anne Zeliha Aksüzek, gazetecilere, köyde çobanlık işiyle uğraştığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Rıza göstermediği halde oğlunun pazartesi günü saat 9.00 gibi evden ava çıktığını belirten Aksüzek, "Daha sonra saat 11.00 gibi tekrar eve gelmiş ve tekrar çıkmış. Sonrasında ise haber alamadık" dedi.

Fotoğraf: AA

Kayıp oğlunu telefonla aradıklarını ancak ulaşamadıklarını anlatan Aksüzek, "Babası araziye aramaya çıktı. Gidebileceği yerlere kendimiz baktık. İyice gecikmeden 'jandarmayı arayalım' dedim" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA

Aksüzek, çocuğunu sağlıklı görmek istediğini dile getirdi.

Fotoğraf: AA