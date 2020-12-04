AA

İlçe Jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Yeşilyurt köyü ve Şeyhler köyü mevkisinde kaçak avcılık yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu esnada Milli Parklar görevlisi H.Y, bir anda dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Ekipler durumu, Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

H.Y, yaklaşık bir buçuk saat süren çalışma sonucu, düştüğü yerden kurtarıldı. AA'nın haberine göre; 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan H.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.