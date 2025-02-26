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        Haberler Gündem 3. Sayfa Isparta'da işçilerin üzerine tomruk devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Son dakika haberleri

        Isparta'da işçilerin üzerine tomruk devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Isparta'nın Sütçüler ilçesinde üzerine tomruk düşen bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 01:11 Güncelleme: 26.02.2025 - 01:21
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        İşçilerin üzerine tomruk devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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        Sütçüler ilçesine bağlı İbişler köyündeki ormanlık alanda yükleme yapılan kamyonun kayması sonucu üzerindeki tomruk, bölgede çalışan H.A. ve M.Y'nin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine sevk edilen yaralılardan H.A. kurtarılamadı.

        Tedavi altındaki M.Y'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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