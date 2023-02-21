İki otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı

Salman Ünlüsoy (26) idaresinde otomobil, Isparta-Antalya kara yolunun 20. kilometresindeki Dereboğazı mevkisinde Özkan Göçer'in (33) kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobiller yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, yolculardan Gamze Kılınç'ın (28) kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Hastaneye götürülen sürücü Göçer de ambulansta hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü Ünlüsoy, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.