Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Isparta'nın Senirkent ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Eyvaz Mert'in (54) kullandığı otomobil, Senirkent kavşağında Yusuf Kahraman (31) idaresindeki otomobille çarpıştı.

Sürücü Kahraman ile araçtakilerden 4 kişi yaralandı, Talat Kahraman (57) ise olay yerinde öldü. Diğer sürücü Mert, yara almadan kurtuldu.

AA'nın haberine göre; Senirkent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 4 yaşındaki çocuğun tedavisine yoğun bakım servisinde devam edildiği öğrenildi.

Öte yandan, sürücü Yusuf Kahraman'ın uzman çavuş olduğu ifade edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.