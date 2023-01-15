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Isparta'da hatalı sollama kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde hatalı sollama yapan minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi ölürken, 3 kişi yaralandı

Giriş: 15.01.2023 - 22:51 | Güncelleme: ABONE OL
Isparta'da hatalı sollama kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son dakika haberi
Isparta'da hatalı sollama kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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DHA

Kaza, saat 18.00 sıralarında Eğirdir-Konya karayolunun 15´inci kilometresi Mahmatlar köyü yakınlarında meydana geldi.

Konya'dan Eğirdir istikametine giden Ahmet Çiçek (45) yönetimindeki otomobil, iddiaya göre hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen R.Ç. idaresindeki minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi.

İhbarla olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilin ön koltuğunda oturan şoförün babası Memiş Çiçek´in (71) hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü Ahmet Çiçek ile arka koltukta bulunan anne Perihan Çiçek ile minibüs sürücüsü R.Ç. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Eğirdir savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından kazada ölen Memiş Çiçek´in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil ile minibüs ise olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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