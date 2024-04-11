Gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü
Isparta'da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı, tutuklandı
Gülistan Mahallesi'ndeki gece kulübünde, Mehmet Çuhadar (39) ile burada çalışan Galip K. (50) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Galip K, silahla Çuhadar'a ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Çuhadar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, kavganın alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.