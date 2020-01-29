AA

Camikebir Mahallesi Isparta Caddesi'nde, Suriyelilerin yaşadığı bir evde, henüz belinlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri evdeki 5 çocuğu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırdı.

Çocuklardan biri müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, dumandan etkilenen diğerlerinin ise tedavisi sürüyor.