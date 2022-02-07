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Isparta'da elektrikler geldi mi? Isparta'da ne oldu, elektrikler neden kesildi? Isparta elektrik kesintisinde son durum ne?

Isparta'da elektrikler geldi mi? Isparta elektrik kesintisinde son durum ne?

Tüm Türkiye'nin konuştuğu Isparta elektrik kesintisi, gündemdeki yerini konuyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaş; Isparta'da elektrikler geldi mi ve Isparta elektrik kesintisinde son durum ne aramaları yapıyor. İşte konuyla ilgili merak edilen soruların cevapları...

07.02.2022 - 11:29 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Isparta'da 2 gündür süren yoğun kar yağışının ardından kent genelinde yaşanan elektrik kesintileri sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Peki, Isparta elektrik kesintisinde son durum nedir?

  • ISPARTA’DA NE OLDU, NEDEN ELEKTRİK YOK?

    Kar yağışı nedeniyle elektrik telleri kopunca Isparta'da elektrik kesintileri meydana geldi. Ekiplerin çalışmalarını yaptığını söyleyen Bakan Dönmez, "Isparta il merkezinde ve ilçe merkezlerinde an itibarıyla enerjisiz şebekemiz kalmamıştır." dedi.

  • ISPARTA'DA ELEKTRİK GELDİ Mİ?

    Zafer Mahallesinde Elektrik arızalarının giderilmesine ilişkin çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Dönmez, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

     

    Isparta ve çevresinde yoğun kar yağışı olmuş, neredeyse gün boyu devam eden kar yağışına bağlı olarak özellikle şebekemizde buz yüküne dayalı olarak ciddi hasarlar oluşmuştur. Burada şu anda 600’e yakın personel, 200’e yakın iş makinesiyle çalışma devam ediyor.

  • Birçok ilimizden olaya müdahale etmek üzere teknik personel çağrıldı. Onların durmaksızın gece gündüz çalışarak yapmış oldukları mücadele sonunda Isparta il merkezinde ve ilçe merkezlerinde an itibarıyla enerjisiz şebekemiz kalmamıştır. Şu anda son arızanın bulunduğu yerdeyiz. İlk etapta 113 bin abonemiz enerjisiz kalmıştı. Şu anda ekiplerimi merkezdeki işleri bitirir bitirmez kırsala, köylere doğru yönlendiriyoruz. İnşallah yarın kırsaldaki arızaları da büyük oranda gidermiş olacağız.

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