ISPARTA'DA ELEKTRİK GELDİ Mİ?

Zafer Mahallesinde Elektrik arızalarının giderilmesine ilişkin çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Dönmez, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Isparta ve çevresinde yoğun kar yağışı olmuş, neredeyse gün boyu devam eden kar yağışına bağlı olarak özellikle şebekemizde buz yüküne dayalı olarak ciddi hasarlar oluşmuştur. Burada şu anda 600’e yakın personel, 200’e yakın iş makinesiyle çalışma devam ediyor.