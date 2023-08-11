Isparta'da dünür dehşeti: 4 ölü!

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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde tartıştığı 4 kişiyi av tüfeğiyle öldüren şüpheli, gözaltına alındı.

Yenicekale Köyü Hasanderesi mevkisinde H.T. (70) ile aralarında ailevi meseleler nedeniyle husumet bulunan kişiler arasında tartışma çıktı.

DÜNÜRÜNÜN DAMADI VE 3 OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

AA'nın haberine göre; kavgaya dönüşen olayda H.T, av tüfeğiyle aralarında dünürünün damadı ve oğullarının bulunduğu O.K, İ.K, A.K. ve B.D'yi öldürdü.

TESLİM OLDU

Olay sonrası 112 Çağrı Merkezini arayan H.T, 4 kişiyi öldürdüğünü ve olayın nerede olduğunu haber verdi. H.T, olayın ardından Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.

Gelendost ve Şarkikaraağaç Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.