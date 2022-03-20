Isparta'da doktora darp şüphelisi serbest

DHA

Isparta Şehir Hastanesi'nde görevli doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ş.Y., serbest bırakıldı.

Olay, saat 00.30 sıralarında, Isparta Şehir Hastanesi Yetişkin Acil Servisi'nde meydana geldi. Acil servise başvuran Ş.Y., kendisini tedavi etmeye çalışan Uzm. Dr. Engin Şenay'a iddiaya göre, tokat attı. Olay sonrası Ş.Y., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ş.Y., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.

Uzm. Dr. Engin Şenay

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Isparta İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada, Uzm. Dr. Engin Şenay'ın darbedilmesini büyük üzüntü ile karşıladıklarını belirterek, "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti sebebi ne olursa olsun asla kabul etmiyoruz. Vatandaşlarımıza her türlü şartta hizmet sunma gayretiyle çalışan sağlık personelimizin bu gibi olaylara maruz kalması onur kırıcı, gönül kırıcı, üzüntü veren bir durumdur.

Şifa veren ellere vefa gösterilmesi konusunda toplum bilincini artırmak için hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın fedakarca sürdürdükleri çalışmaları her fırsatta dile getireceğimizi belirterek, bu çirkin saldırının da sonuna kadar takipçisi olacağız. Sağlık çalışanlarımıza karşı yapılan saldırıyı kınıyor, kendilerine ve hastane yönetimine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü olarak sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu ve olayın takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz" dedi.

BAŞHEKİMDEN DE KINAMA

Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Zafer Dirik ise "Dün gece hastanemiz acil servisinde görev yapan meslektaşımız Uzm. Dr. Engin Şenay bir hasta tarafından darbedilmiştir. Fedakarca sağlık hizmeti vermeye çalışan sağlık çalışanlarımıza her türlü hakaret ve şiddet içeren bu tür davranışları şiddetle kınıyoruz. Sürecin yasal takipçisi olacağız. Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" açıklamasında bulundu.