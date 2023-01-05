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Isparta'da darp edildiği öne sürülen kişi evinde ölü bulundu

Isparta'da eğlence mekanında darp edildiği öne sürülen genç evinde ölü bulundu

Giriş: 05.01.2023 - 18:35 | Güncelleme: ABONE OL
Isparta'da darp edildiği öne sürülen kişi evinde ölü bulundu
22 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
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AA

AA'nın haberine göre, İhbar üzerine polis ekipleri, Anadolu Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Hasan Tanrıkulu'nun evine gitti.

Adrese giden polis ekiplerince ölü bulunan Tanrıkulu'nun cenazesi Isparta Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Buradaki otopsinin ardından Tanrıkulu'nun cenazesi memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tanrıkulu'nun gittiği bir eğlence mekanında darp edildiğini saptadı. Polis ekipleri, Tanrıkulu'nun darp edildikten sonra eğlence mekanından ayrıldığını ve evine geldiğini belirledi.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliklerini tespit ettiği zanlılar E.A.Y, M.Y, Y.C.B. ve A.Ş'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ş. ve Y.C.B. savcılık tarafından serbest bırakıldı. M.Y. ve E.A.Y ise tutuklandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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