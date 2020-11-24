Edinilen bilgiye göre, Çördük Mahallesi'nde bulunan Belediye Başkanı Memiş Kaynak'ın evine kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre; saldırıdan, Belediye Başkanı ve ailesi yara almadan kurtuldu.