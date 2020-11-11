Isparta'da bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Pirimehmet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde Osman K. ile Ahmet Sacit K. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Sacit K, Osman K'yi boynundan bıçakla yaraladı.

Osman K, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ahmet Sacit K, polis ekiplerince yakalandı. Osman K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, Ahmet Sacit K'nin, Osman K ile konuştuğu esnada bıçak darbesi vurması ve olay yerinden kaçması yer alıyor.