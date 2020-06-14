Isparta'nın Yedişehitler Mahallesi Cuma Pazarı'nda kimlikleri öğrenilemeyen Afganistan uyruklu 3 kişi arasında arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi bıçakla yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.