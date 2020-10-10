Isparta'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

AA

Osman Elvan (22) ve Ahmet Demirel (22),Gökçay Parkı'nda, N.B, H.B, H.B, M.Ç. ve K.K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşme üzerine Elvan bıçakla yaralandı, Ahmet Demirel darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan Elvan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Demirel'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

N.B, H.B, H.B, M.Ç. ve K.K. gözaltına alındı.