Isparta'da bank çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı



Isparta'da bank hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yayla Mahallesi 1603. Sokak'taki 5 bankı çaldıkları ileri sürülen C.K. ve N.S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 Mart'ta kent merkezindeki 5 bankın çalınmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alınmış, hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.