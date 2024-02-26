Isparta'da asker eğlencesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı
Isparta'da asker eğlencesinde, asker ile şüpheli arasında 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan kavgada askerin babası bıçakla yaralandı. Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı
Isparta'da asker eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
AA'nın haberine göre; Fatih Mahallesi 4540 Sokak'ta asker H.A ile M.Y arasında "yan bakma" meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Olayda kavgayı ayırmak isteyen askerin babası H.A, M.Y. tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırılan H.A’nın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli M.Y. ise gözaltına alındı.