Isparta'da 2 TIR çarpıştı: 2 ölü

AA

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde iki TIR'ın çarpışması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi.

Mehmet Kara (43) idaresindeki 32 PP 128 plakalı konteyner yüklü TIR, Dinar-Keçiborlu kara yolu Kozluca köyü mevkisinde aynı istikamete seyir halindeki A.A.K'nin kullandığı 15 NH 375 plakalı TIR'la çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Kara ile aynı TIR'daki Betül Kara'nın (16) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Diğer TIR sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu. Cenazeler, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Bir süre ulaşıma kapanan yol, TIR'ların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.