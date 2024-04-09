Isparta bayram namazı saati 2024: Isparta'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle, Ispartalı vatandaşlar, "Isparta bayram namazı saat kaçta?" diye araştırıyor. Diyanet İşleri tarafından yayınlanan takvime göre, tüm illerin namaz saatleri belli oldu. Bu kapsamda, Isparta bayram namazı saati de açıklandı. İşte, Isparta 2024 bayram namazı saati...
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Ramazan Bayramı'nın ilk günü kılınan namaz için araştırmalar başladı. 81 ilde kılınacak bayram namazının saatleri illere göre değişiklik gösterebiliyor. Peki, Isparta bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte, 2024 Isparta bayram namazı saati...
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ISPARTA BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ramazan Bayramı namazı, bayramın ilk günü yani 10 Nisan Çarşamba günü kılınacak.
Isparta bayram namazı saati: 07.00
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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.
Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:
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BAYRAM NAMAZI 1. REKAT NASIL KILINIR?
- Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
- Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
- Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
- Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
- Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
- İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
- Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
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BAYRAM NAMAZI 2. REKAT NASIL KILINIR?
- İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
- Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
- Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
- Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
- Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
- Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir.
Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.