İSPARK ücretlerine yapılan yüzde 57’lik zam yürürlüğe girdi

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Bahçelievler'de otoparkı kullanan Ahmet Öztürk, zam oranını çok yüksek bulduğunu belirtti.

İstanbul’da otopark sorununa dikkati çeken Öztürk, "İSPARKla özel otoparklar arasında bir fark kalmadı bu zamla. Özellikle kısa süreli parkın fiyatı daha düşük tutulmalıydı." ifadelerini kullandı.

Yol üstü otoparkı kullanan Sercan Ergin, park yeri bulduğu için kendisini şanslı saydığını, bu yüzden ücrete bakmadığını dile getirdi.

Mevcut enflasyon ortamında birçok şeye zam geldiğini aktaran Ergin, "Bu işin pek maliyeti yok. O yüzden fiyatlar biraz daha makul tutulabilirdi." diye konuştu.

FİYATLARA YÜZDE 57'YE VARAN ZAM YAPILDI

Meclisin temmuzdaki son oturumunda alınan kararla yüzde 18 zam yapılan İSPARK ücretlerine 3 ay sonra bu kez yüzde 57ye varan artış yapıldı.

Kabul edilen tarife kapsamında Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Bakırköy, Eyüp, Sarıyer ile Güngören'in de aralarında bulunduğu birinci ve ikinci bölgedeki kapalı katlı ve açık otoparklarda ücret tarifesi 0-1 saat arası 33 liradan 52 liraya, 1-2 saat arası 42 liradan 66 liraya, 2-4 saat arası 47 liradan 73 liraya, 4-8 saat arası 65 liradan 101 liraya, 8-12 saat arası 86 liradan 134 liraya, 12-24 saat arası da 130 liradan 202 liraya yükseltildi.

Adalar, Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Sultanbeyli, Şilenin aralarında bulunduğu üçüncü bölgede ise 0-1 saat arası 23 liradan 36 liraya, 1-2 saat arası 29 liradan 45 liraya, 2-4 saat arası 37 liradan 58 liraya, 4-8 saat arası 47 liradan 73 liraya, 8-12 saat arası 72 liradan 112 liraya, 12-24 saat arası 94 liradan 146 liraya çıkartıldı.

Açık otoparklarda birinci ve ikinci bölgenin ücretleri, kapalı otopark ücretleri ile aynı oldu.

Yol kenarı otopark ücretleri de birinci ve ikinci bölgede 1 saate kadar olan ücret 33 liradan 52 liraya, 1-2 saat arası 42 liradan 66 liraya, günlük park 94 liradan 146 liraya, sonraki her saat başı ücreti de 14 liradan 22 liraya çıkartıldı. Üçüncü bölgede ise 1 saatlik ücret 23 liradan 36 liraya, 1-2 saatlik ücret 33 liradan 52 liraya, günlük ücret ise 80 liradan 124 liraya yükseltildi.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir