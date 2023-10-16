Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İSPARK ücretlerine yapılan yüzde 57’lik zam yürürlüğe girdi

        İSPARK ücretlerine yapılan yüzde 57’lik zam yürürlüğe girdi

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde alınan kararla İSPARK otoparklarına yapılan yüzde 57'lik zam bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı. Yol üstü ve açık, kapalı otoparklardaki fiyat tabelaları da yeni tarifeye göre güncellendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 19:23 Güncelleme: 16.10.2023 - 19:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        İSPARK zammı yürürlüğe girdi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bahçelievler'de otoparkı kullanan Ahmet Öztürk, zam oranını çok yüksek bulduğunu belirtti.

        İstanbul’da otopark sorununa dikkati çeken Öztürk, "İSPARKla özel otoparklar arasında bir fark kalmadı bu zamla. Özellikle kısa süreli parkın fiyatı daha düşük tutulmalıydı." ifadelerini kullandı.

        Yol üstü otoparkı kullanan Sercan Ergin, park yeri bulduğu için kendisini şanslı saydığını, bu yüzden ücrete bakmadığını dile getirdi.

        Mevcut enflasyon ortamında birçok şeye zam geldiğini aktaran Ergin, "Bu işin pek maliyeti yok. O yüzden fiyatlar biraz daha makul tutulabilirdi." diye konuştu.

        FİYATLARA YÜZDE 57'YE VARAN ZAM YAPILDI

        Meclisin temmuzdaki son oturumunda alınan kararla yüzde 18 zam yapılan İSPARK ücretlerine 3 ay sonra bu kez yüzde 57ye varan artış yapıldı.

        Kabul edilen tarife kapsamında Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Bakırköy, Eyüp, Sarıyer ile Güngören'in de aralarında bulunduğu birinci ve ikinci bölgedeki kapalı katlı ve açık otoparklarda ücret tarifesi 0-1 saat arası 33 liradan 52 liraya, 1-2 saat arası 42 liradan 66 liraya, 2-4 saat arası 47 liradan 73 liraya, 4-8 saat arası 65 liradan 101 liraya, 8-12 saat arası 86 liradan 134 liraya, 12-24 saat arası da 130 liradan 202 liraya yükseltildi.

        Adalar, Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Sultanbeyli, Şilenin aralarında bulunduğu üçüncü bölgede ise 0-1 saat arası 23 liradan 36 liraya, 1-2 saat arası 29 liradan 45 liraya, 2-4 saat arası 37 liradan 58 liraya, 4-8 saat arası 47 liradan 73 liraya, 8-12 saat arası 72 liradan 112 liraya, 12-24 saat arası 94 liradan 146 liraya çıkartıldı.

        Açık otoparklarda birinci ve ikinci bölgenin ücretleri, kapalı otopark ücretleri ile aynı oldu.

        Yol kenarı otopark ücretleri de birinci ve ikinci bölgede 1 saate kadar olan ücret 33 liradan 52 liraya, 1-2 saat arası 42 liradan 66 liraya, günlük park 94 liradan 146 liraya, sonraki her saat başı ücreti de 14 liradan 22 liraya çıkartıldı. Üçüncü bölgede ise 1 saatlik ücret 23 liradan 36 liraya, 1-2 saatlik ücret 33 liradan 52 liraya, günlük ücret ise 80 liradan 124 liraya yükseltildi.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İSPARK zam
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Netanyahu: Bedeli çok ağır olacak
        Netanyahu: Bedeli çok ağır olacak
        Kalkınma Planı’nda ABO ayrıntısı
        Kalkınma Planı’nda ABO ayrıntısı
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İsrail medyası ile Musk arasında atışma
        İsrail medyası ile Musk arasında atışma
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        'Ücretsiz yolcu' kararını otobüslere astılar!
        'Ücretsiz yolcu' kararını otobüslere astılar!
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        İstanbul turu
        İstanbul turu
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Habertürk Anasayfa