İSPARK'ta bir araç alev topuna döndü

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İstanbul Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi İSPARKTA park halinde bulunan bir araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Araç bir anda alev topuna dönerken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler yan tarafta bulunan otomobile sirayet etti. Ekiplerin çalışması devam ediyor.