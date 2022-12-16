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İSPARK fiyatlarına ZAM! İSPARK ücretlerine zam geldi! Zam sonrası İSPARK ücretleri ne kadar, kaç TL oldu, ne kadar zam geldi?

İSPARK ücretlerine zam! Zam sonrası İSPARK ücretleri...

Araç sahiplerinin dikkatini çekecek bir gelişme İspark ücretlerinde yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 60 zam yapıldığını açıkladı. İşte zam sonrası İSPARK ücretleri ve konuyla ilgili merak edilenler...

Giriş: 16.12.2022 - 11:52 | Güncelleme: ABONE OL

  • Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında düzenlenen İBB Meclisi aralık ayı toplantısının dördüncü oturumu sonrasında İSPARK ücretlerinde zam konusu görüşüldü. Verilen son karar ile İSPARK otopark ücretlerine yüzde 60 oranında zam yapıldı. İşte zam ile ilçelere göre İSPARK ücretleri...

  • İSPARK ÜCRETLERİNE YÜZDE 60 ZAM!

    İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı. Ücretler ilçelere göre farklılık gösteriyor. Zamla birlikte 1 saat için en düşük ücret 20 liraya, en yüksek ücret ise 28 liraya kadar arttı.

  • İLÇELERE GÖRE ÜCRETLER NE KADAR?

    Bu kapsamda kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklarda, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de araçlar için 1 saate kadar olan ücret 17,50 liradan 28 liraya yükseltildi. Aynı ilçelerde yol kenarı otoparklarında da araçlar için 1 saate kadar olan ücret 18 liradan 28 liraya çıkarıldı.

  • Kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde 12,50 lira olan 1 saatlik park ücreti 20 liraya yükseltildi.

    İSPARK taksi duraklarında ise taksilerin giriş çıkışları 5,50 liradan 8 liraya, 1 gün beklemesi ise 21 liradan 33 liraya çıkarıldı.

    Tarife, 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.

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