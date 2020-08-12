Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İspanya'dan flaş bir haber geldi. La Provincia'da yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, İspanya La Liga 2 ekiplerinden Las Palmas forması giyen stoper Mauricio Lemos'un transferini bitirdi.

Bu sezon 27 resmi maçta forma giyen Lemos, takımına 1 gollük katkı sağladı. Lemos’un kulübü Las Palmas ile sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor. 24 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında verdiği demeçte Barcelona’dan gelen transfer teklifini reddettiğini ifade etmişti.