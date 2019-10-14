14 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde 2017'te tek taraflı bağımsızlık ilanıyla sonuçlanan genel seçimlerin ardından İspanyol yargısının halkı isyana teşvik ve ülkeyi bölme suçlarından haklarında dava açtığı Katalan siyasilerin hapis cezaları belli oldu.
İspanya Yüksek Mahkemesi, aralarında eski Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont'un da bulunduğu 9 Katalan siyasetçiye 9 ile 13 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. Davalı 3 siyasetçi ise sivil itaatsizlikten suçlu bulundu, ancak hapis cezasına çarptırılmadı.
Belçika'da yaşayan Puigdemont, kararın açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, toplam 100 yılı bulan hapis cezalarının 'zulümden' başka bir şey olmadığı yorumunu yaptı. Puigdemont, "Bugün hepimiz ceza aldık, sadece 12 kişi değil. Bu ceza demokrasi ve yurttaşlık haklarına bir saldırıdır" diye konuştu.
Puigdemont ve altı eski Katalan siyasetçi hakkında İspanya'da ulusal sınırlarda arama ve tutuklama emri bulunuyor.
Tutuklu ve kaçak durumdaki Katalan siyasetçilerden üçü milletvekili, biri senatör, üçü Avrupa parlamenteri ve biri belediye meclis üyesi seçilmesine rağmen İspanyol yargısı seçimleri yasadışı ilan ettiği için bu kişilerin görevlerine başlamalarını engellemişti.
İspanya yönetimi, 10 Kasım'da bölgede erken genel seçim düzenleme kararı almıştı.
PROTESTOLAR BAŞLADI
Kararın duyulmasının ardından Katalonya'nın başkenti Barcelona'da yüzlerce öğrenci ve memur protesto gösterilerine başladı. Göstericiler, kentin değişik noktalarında yolları trafiğe kapattı. Barcelona dışında başkan kent ve kasabalardan da protesto haberleri geliyor.
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