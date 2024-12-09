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        Haberler Gündem Güncel İspanyol turist dehşeti yaşattı! Kız arkadaşını rehin aldı | Son dakika haberleri

        İspanyol turist dehşeti yaşattı! Kız arkadaşını rehin aldı

        İstanbul'da bir turist, restoranda kız arkadaşının boğazına bıçak dayayıp rehin aldı. O anlar saniye saniye kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 15:22 Güncelleme: 09.12.2024 - 15:22
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        İspanyol turist dehşeti yaşattı!
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        İstanbul Fatih'te bulunan bir restoranda kan donduran dakikalar yaşandı. Olayda bir İspanyol turist boğazına bıçak dayadığı kız arkadaşını rehin aldı.

        Ekol TV'nin haberine göre düzenlenen operasyonuyla gözaltına alınan şüpheli ilk ifadesindeki sözleriyle şoke etti.

        Olay İstanbul Fatih'te bulunan bir restoranda yaşandı. 23 yaşındaki İspanyol turist kız arkadaşıyla önce sözlü tartışma yaşadı, ardından da korku dolu dakikalar başladı. Masanın üzerindeki bıçağı alan adam etrafa saldırırken; daha sonra sevgilisini rehin alıp bıçağı boğazına dayadı. Bölgeye ekipler sevk edilirken saldırgan kısa sürede teslim oldu.

        "HALÜSİNASYON GÖRDÜM"

        Gözaltına alınan İspanyol turist emniyetteki ifadesinde halüsinasyon gördüğünü iddia etti. İfadesi alınan şüphelinin, psikolojik rahatsızlıkları olduğu ve olay sırasında ilaçlarını almaması sebebiyle halüsinasyon gördüğü belirlendi. Rehin alınan kadın ise korku dolu dakikalardan sonra emniyete götürüldü ancak sevgilisinden şikayetçi olmadı.

        Öte yandan şüphelinin kız arkadaşından evlilik dışı bir çocuğu olduğu ve aralarında anlaşmazlık yaşandığı da kaydedildi. 23 yaşındaki turistin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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