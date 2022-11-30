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İspanyol tenisçi Fernando Verdasco'ya iki ay men cezası

Tek erkeklerde eski dünya 7 numarası İspanyol tenisçi Fernando Verdasco'ya, spordan iki ay men cezası verildi

Giriş: 30.11.2022 - 18:33 | Güncelleme: ABONE OL
İspanyol tenisçi Fernando Verdasco'ya iki ay men cezası
AA

Uluslararası Teniste Dürüstlük Biriminden (ITIA) yapılan açıklamaya göre, 39 yaşındaki tenisçinin şubat ayında katıldığı ATP Challenger turnuvası öncesindeki doping testinde, metilfenidat adlı yasaklı maddeye rastlandı.

Verdasco, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (ADHD) tedavisinde kullanmak amacıyla bu maddeyi uzun süredir kullanmasına rağmen yenilenen reçetesini ITIA'ya yollayarak izin almayı unuttu.

ITIA, Verdasco'ya ilk olarak iki yıl men cezası verildiğini, tenisçinin kasıtlı olarak hile yapmaması ve ihmali göz önüne alınarak bu cezanın iki aya düşürüldüğünü duyurdu.

Grand slam turnuvalarından Avustralya Açık'ta yarı, Wimbledon ve ABD Açık'ta ise çeyrek finale kalma başarısı gösteren ve 2009 yılında dünya sıralamasında 7. basamağa kadar çıkan Verdasco ise ihmali gerekçesiyle verilen cezayı gönüllü olarak kabul ettiğini açıkladı.

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