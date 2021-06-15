İspanya’dan Schengen kararı

Reuters

Deniz veya hava yoluyla kıta İspanya’sına ve diğer Schengen üyesi ülkelerin seyahat etmek için vizeye ihtiyaç olan iki bölgeyi, Schengen sınırlarına dahil etmeyi düşündüğünü söyleyen İspanya’nın bu kararı, Fas’ın egemenlik iddiasında bulunduğu Batı Sahra’nın İspanya ve Fas arasındaki gerilimi arttırdığı bir sırada geldi.

Halihazırda bölgeye yerleşim bölgesi olan enklavlardan gelen Faslı vatandaşlar vizesiz girebiliyor. Ceuta ve Melilla, Schengen bölgesine dahil edildiği takdirde, Avrupa ülkelerinin çoğunu kapsayan AB pasaportsuz seyahat bölgesi sınırına girmiş olacak.

Reuters, İspanya Dışişleri Bakanı'nın İspanya-Fas arasındaki gerilime ilişkin tartışma yapmayı reddettiğini bildirdi. İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez, bakanlığın ''takdiri altında'' çalıştığını söyledi.