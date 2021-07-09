İspanya’dan ‘‘güvenli turizm’’ açıklaması

İspanya’da cuma günü bir radyoya verdiği röportajda, Turizm Bakanı Reyes,‘‘Hükûmetler alarm vermemelidir" diyerek epidemiyolojik durumu yalnızca kümülatif insidansa dayanarak ölçemeyiz.” ifadesinde bulundu.

Turizm Bakanı Reyes Maroto , ülkede aşı programına referans verdi ve hastanede yatan hasta sayısının kontrol altında tutulduğunu belirtti.

Reyes Maroto'nun yorumları, Fransa’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune’nin perşembe günü yaptığı açıklamalardan sonra geldi. Bakan, Fransızlara yaz tatillerinde İspanya ve Portekiz’den uzak durmalarını tavsiye etmişti.