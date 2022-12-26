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Haberler Dünya İspanya´da yolcu otobüsü nehre uçtu: 6 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da yolcu otobüsü nehre uçtu: 6 kişi hayatını kaybetti

İspanya'nın Galiçya bölgesinde bir yolcu otobüsünün nehre uçtuğu kazada 6 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı.

Giriş: 26.12.2022 - 11:42 | Güncelleme: ABONE OL
İspanya´da yolcu otobüsü nehre uçtu: 6 kişi hayatını kaybetti
DHA

Kaza, İspanya'nın kuzeybatısında bulunan Galiçya bölgesinde dün meydana geldi. Acil servis 112 Galicia yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak Lerez nehrine uçtu.

Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaralı olarak kurtarılan otobüs sürücüsü ve bir yolcunun hastaneye kaldırıldığı, arama ve kurtarma çalışmalarının sonuçlandığı belirtildi.

Kazanın nedeninin ise henüz bilinmediği ifade edildi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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