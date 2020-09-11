İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 24 saatte 12 bin 183 artışla son 2,5 ayın en yüksek verisine ulaştı.
Sağlık Bakanlığı, dün 554 bin 143 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 12 bin 183 artışla 566 bin 326 olarak güncelledi.
Avrupa'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olan İspanya, aynı zamanda yeni vakalardaki artışla da ilk sırada bulunuyor.
Bugün açıklanan 12 bin 183 yeni vaka, İspanya'da Kovid-19'dan dolayı ilan edilen olağanüstü halin sona erdirildiği 21 Haziran'dan bu yana kaydedilen en yüksek günlük artış oldu.
Kovid-19'dan son 7 günde 241 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin sayısının 29 bin 747'ye çıktığı kaydedildi.
Ülkede son bir haftada Kovid-19'dan dolayı hastanede tedavi gören 2 bin 191 hasta olduğu ve bunlardan 165'inin yoğun bakımda bulunduğu bildirildi.
Sağlık Bakanı Salvador İlla, İspanyol devlet televizyonuna verdiği demeçte, "Hastanelerde bir yoğunluk olduğunu sanmıyorum. PCR testlerinde çok ciddi artış sağladık. Günlük 100 bin PCR testini gördük. Salgının zirve yaptığı dönemlerde (mart-nisan) bu sayı 3 kat daha azdı. Erken teşhis iyi çalışıyor." açıklamasında bulundu.
PORTEKİZ, ARTAN VAKALARA KARŞI EK ÖNLEMLER AÇIKLANDI
Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 687 yeni vaka kaydedildiğini duyurdu.
16 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük vaka artışının kaydedildiği Portekiz'de toplam vaka sayısı 62 bin 813'e, salgından dolayı ölenlerin sayısı da 1855'e çıktı.
Kovid-19'a karşı ek önlemler açıklayan Başbakan Antonio Costa, 15 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere ülke genelinde 10'dan fazla kişiyle toplanmaya yasak getirileceğini, alışveriş merkezleri ve dükkanların açılış ve kapanma saatlerinin, alkol satışının ve restoran ile kafeteryaların doluluk oranlarının kısıtlanacağını duyurdu.
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