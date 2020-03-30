Koronavirüs salgının etkilerinin ciddi bir şekilde yaşandığı İspanya'da dikkat çeken görüntüler meydana geldi.

İspanya’da metro istasyonuna gelen Çinli kadın, istasyonun girişinde bulunan panolara tükürdü. O anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

Ülkenin başkenti Madrid’de, Çinli bir kadın metro istasyonunda sıra beklerken panoların bulunduğu duvara doğru yönelerek, panolara tükürdü.

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O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada yayılınca tepki büyüdü.