Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.695,00 %-1,22
        DOLAR 29,0861 %0,11
        EURO 31,8459 %0,26
        ALTIN 1.895,56 %0,10
        FAİZ 36,61 %-0,16
        GÜMÜŞ GRAM 22,41 %0,77
        BITCOIN 42.954,00 %0,79
        GBP/TRY 36,9526 %0,49
        EUR/USD 1,0942 %0,20
        BRENT 77,71 %-0,31
        ÇEYREK ALTIN 3.099,29 %0,10
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İspanya'ya ihracatta rekor - İş-Yaşam Haberleri

        İspanya'ya ihracatta rekor

        Türkiye, İspanya'ya 8 milyar 548 milyon 883 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-kasım ihracatını gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 12:57 Güncelleme: 19.12.2023 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        İspanya'ya ihracatta rekor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye, sahip olduğu pazar çeşitliliği, jeopolitik konumu, güçlü altyapısı ve nitelikli iş gücüyle hem bölgesinde hem de dünyanın geri kalanında öne çıkarak ihracat rekorları kırmaya devam ediyor.

        Özellikle Avrupa için stratejik bir ticari partner olan Türkiye, sürdürülebilir ekonomik büyümesiyle de yatırım yapmak isteyen ülkelerin dikkatini çekiyor.

        Türkiye, bu kapsamda ana pazarı Avrupa Birliği'nin (AB) önde gelen ülkelerinden İspanya'ya ihracatını da artırıyor. İkili ticarette atağa kalkan Türkiye ve İspanya, söz sahibi oldukları sektörlerdeki fırsatları değerlendiriyor.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı yılın 11 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 0,7 artarak 232 milyar 915 milyon 365 bin dolara çıktı.

        REKLAM

        Türkiye, bu dönemde İspanya'ya 8 milyar 548 milyon 883 bin dolarlık ihracat yaparak tüm zamanların en yüksek ocak-kasım rakamına ulaştı. İspanya'ya ihracat yıllık bazda yüzde 2,5 artarken, İspanya'nın Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı yüzde 3,7 oldu.

        İspanya böylece en fazla dış satım yapılan 8. ülke olarak kayıtlara geçti. Ocak-kasım döneminde Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı ülkeler 16 milyar 991 milyon 242 bin dolarla Almanya, 11 milyar 219 milyon 109 bin dolarla ABD, 10 milyar 405 milyon 930 bin dolarla Birleşik Krallık, 10 milyar 242 milyon 301 bin dolarla İtalya, 8 milyar 863 milyon 843 bin dolarla Fransa, 8 milyar 741 milyon 718 bin dolarla Irak, 8 milyar 640 milyon 330 bin dolarla Rusya Federasyonu oldu.

        OTOMOTİV İLK SIRADA

        İspanya'ya en fazla ihracatı, 2 milyar 195 milyon 262 bin dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.

        Otomotiv endüstrisini, 2 milyar 153 milyon 912 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 209 milyon 700 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 562 milyon 197 bin dolarla elektrik ve elektronik, 397 milyon 265 bin dolarla çelik sektörü izledi.

        Otomotiv sektörünün ihracat artışı 532 milyon 915 bin dolar (yüzde 32,1) olarak kayıtlara geçti. Zeytin ve zeytinyağı ihracatındaki yüzde 520,6'lık artış dikkat çekerken, sektörün ihracatı 42,6 milyon dolardan 264,7 milyon dolara yükseldi.

        İller bazında bakıldığında yılın 11 ayında İspanya'ya en fazla dış satımı İstanbullu şirketler gerçekleştirdi. İstanbul'dan İspanya'ya ihracat 3 milyar 629 milyon 99 bin dolar oldu.

        Bu dönemde Bursa'dan 1 milyar 25 milyon 533 bin dolar, Kocaeli'den 951 milyon 250 bin dolar, İzmir'den 752 milyon 9 bin dolar, Sakarya'dan 542 milyon 300 bin dolar tutarında ihracat gerçekleşti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Cani kocadan hain plan!
        Cani kocadan hain plan!
        Dzeko'da sorun yok
        Dzeko'da sorun yok
        Harvard'daki profesörden sporculara uyarı: Kafaya alınan her darbe ciddi risk
        Harvard'daki profesörden sporculara uyarı: Kafaya alınan her darbe ciddi risk
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        Rekor fiyata satıldı
        Rekor fiyata satıldı
        İngiltere'de Boey yarışı!
        İngiltere'de Boey yarışı!
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Kocasını vahşice öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        Kocasını vahşice öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        İzlanda'da yanardağ patladı
        İzlanda'da yanardağ patladı
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Zamları enflasyonu katladı
        Zamları enflasyonu katladı
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        Habertürk Anasayfa